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Антициклон меняет погоду в Украине: к чему готовиться 16 сентября

07:00 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: какая погода ждет Украину 16 сентября (Getty Images)

16 сентября над Украиной воцарится антициклон, который повлечет за собой теплую погоду без дождей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода ожидается в Украине 16 сентября

Над страной 16 сентября будет держаться антициклон. Его центр будет постепенно перемещаться по территории Румынии в сторону центральных областей Украины.

Преобладает северо-западный ветер. На высотах будет прохладный воздух, поэтому ночью температура опустится ниже привычного, а днем станет теплее благодаря солнцу.

  • переменная облачность;
  • без осадков;
  • ночью и утром в западных областях туман;
  • ветер северо-западный, на западе страны - юго-западный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Сколько градусов будет днем

Ночью воздух охлаждался до 6-12 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут 20-25 градусов.

В восточных областях из-за облачного неба ночь была немного теплее - 10-15 градусов. Зато днем там прохладнее, чем в других регионах - всего 17-22 градуса.

Фото: какой будет погода в Украине 16 сентября (инфографика РБК-Украина)

Похолодание уже на подходе

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко ранее предупреждала о резком похолодании в Украине.

По ее словам, уже с понедельника, 21 сентября, погода изменится – днем станет только 10-17 градусов, а атмосферные фронты принесут умеренные и сильные дожди.

Между тем, ранее синоптик Виталий Постригань рассказывал, что с 16 по 20 сентября Украину еще накроет бабье лето.

По его прогнозу, днем в эти дни будет 21-26 градусов тепла, а ночью – 9-14.

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