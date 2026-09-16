Антициклон меняет погоду в Украине: к чему готовиться 16 сентября

Какая погода ожидается в Украине 16 сентября

Над страной 16 сентября будет держаться антициклон. Его центр будет постепенно перемещаться по территории Румынии в сторону центральных областей Украины.

Преобладает северо-западный ветер. На высотах будет прохладный воздух, поэтому ночью температура опустится ниже привычного, а днем станет теплее благодаря солнцу.

переменная облачность;

без осадков;

ночью и утром в западных областях туман;

ветер северо-западный, на западе страны - юго-западный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Сколько градусов будет днем

Ночью воздух охлаждался до 6-12 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут 20-25 градусов.

В восточных областях из-за облачного неба ночь была немного теплее - 10-15 градусов. Зато днем там прохладнее, чем в других регионах - всего 17-22 градуса.

Фото: какой будет погода в Украине 16 сентября (инфографика РБК-Украина)

Похолодание уже на подходе

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко ранее предупреждала о резком похолодании в Украине.