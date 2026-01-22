Антициклон відступає: в Україні очікується потепління та снігопади

В Україні починає поступово руйнуватися антициклон, який утримував морозну та суху погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її словами, перші опади у вигляді снігу сьогодні з’являться на південному заході країни, а ввечері місцями можливий сніг у центральних та північних областях. На решті території день мине без опадів.
Ніч залишатиметься холодною, однак удень температура повітря поступово підвищиться:
Вітер очікується південно-східний, помірний, місцями з поривами. На дорогах зберігатиметься ожеледиця.
У столиці ніч буде морозною - до -12 градусів, удень температура підвищиться до -2 градусів. Через зміну повітряних мас збільшиться хмарність, вітер посилиться. Місцями можливий невеликий сніг
Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі продемонстрували, як полярне повітря проникає в наші широти та пояснили, яким чином воно впливає на погодні умови.
Водночас начальниця відділу взаємодії з медіа УкрГМЦ Наталія Птуха зазначила, що найближчими днями в Україні збережеться морозна погода. Однак уже наприкінці поточного тижня можливе потепління.
Також за попередніми прогнозами синоптиків, до України наближається циклон, який принесе опади.