Антициклон отступает: в Украине ожидается потепление и снегопады: в Украине ожидается потепление и снегопады

В Украине начинает постепенно разрушаться антициклон, который удерживал морозную и сухую погоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее словам, первые осадки в виде снега сегодня появятся на юго-западе страны, а вечером местами возможен снег в центральных и северных областях. На остальной территории день пройдет без осадков.
Ночь будет оставаться холодной, однако днем температура воздуха постепенно повысится:
Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, местами с порывами. На дорогах будет сохраняться гололедица.
В столице ночь будет морозной - до -12 градусов, днем температура повысится до -2 градусов. Из-за смены воздушных масс увеличится облачность, ветер усилится. Местами возможен небольшой снег
Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре продемонстрировали, как полярный воздух проникает в наши широты и объяснили, каким образом он влияет на погодные условия.
В то же время начальница отдела взаимодействия с медиа УкрГМЦ Наталья Птуха отметила, что в ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода. Однако уже в конце текущей недели возможно потепление.
Также по предварительным прогнозам синоптиков, в Украину приближается циклон, который принесет осадки.