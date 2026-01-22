RU

Общество Образование Деньги Изменения

Антициклон отступает: в Украине ожидается потепление и снегопады: в Украине ожидается потепление и снегопады

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 22 января (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине начинает постепенно разрушаться антициклон, который удерживал морозную и сухую погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, первые осадки в виде снега сегодня появятся на юго-западе страны, а вечером местами возможен снег в центральных и северных областях. На остальной территории день пройдет без осадков.

Температура: ночь еще морозная, днем - потепление

Ночь будет оставаться холодной, однако днем температура воздуха постепенно повысится:

  • в большинстве регионов: от -2 до -5 градусов
  • вдоль северных областей: местами до -8 градусов
  • в центральных областях: от -2 градусов до +1 градуса
  • на юге: от 0 до +2 градусов
  • в Крыму: до +5 градусов

Ветер и гололедица

Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, местами с порывами. На дорогах будет сохраняться гололедица.

Погода в Киеве

В столице ночь будет морозной - до -12 градусов, днем температура повысится до -2 градусов. Из-за смены воздушных масс увеличится облачность, ветер усилится. Местами возможен небольшой снег

 

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре продемонстрировали, как полярный воздух проникает в наши широты и объяснили, каким образом он влияет на погодные условия.

В то же время начальница отдела взаимодействия с медиа УкрГМЦ Наталья Птуха отметила, что в ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода. Однако уже в конце текущей недели возможно потепление.

Также по предварительным прогнозам синоптиков, в Украину приближается циклон, который принесет осадки.

