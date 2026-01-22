Антициклон отступает: в Украине ожидается потепление и снегопады: в Украине ожидается потепление и снегопады

По ее словам, первые осадки в виде снега сегодня появятся на юго-западе страны, а вечером местами возможен снег в центральных и северных областях. На остальной территории день пройдет без осадков.

Температура: ночь еще морозная, днем - потепление

Ночь будет оставаться холодной, однако днем температура воздуха постепенно повысится:

в большинстве регионов: от -2 до -5 градусов

вдоль северных областей: местами до -8 градусов

в центральных областях: от -2 градусов до +1 градуса

на юге: от 0 до +2 градусов

в Крыму: до +5 градусов

Ветер и гололедица

Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, местами с порывами. На дорогах будет сохраняться гололедица.

Погода в Киеве

В столице ночь будет морозной - до -12 градусов, днем температура повысится до -2 градусов. Из-за смены воздушных масс увеличится облачность, ветер усилится. Местами возможен небольшой снег