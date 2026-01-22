ua en ru
Антициклон відступає: в Україні очікується потепління та снігопади

Україна, Четвер 22 січня 2026 07:00
Антициклон відступає: в Україні очікується потепління та снігопади Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 22 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні починає поступово руйнуватися антициклон, який утримував морозну та суху погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, перші опади у вигляді снігу сьогодні з’являться на південному заході країни, а ввечері місцями можливий сніг у центральних та північних областях. На решті території день мине без опадів.

Температура: ніч ще морозна, вдень - потепління

Ніч залишатиметься холодною, однак удень температура повітря поступово підвищиться:

  • у більшості регіонів: від -2 до -5 градусів
  • вздовж північних областей: місцями до -8 градусів
  • у центральних областях: від -2 градусів до +1 градусу
  • на півдні: від 0 до +2 градусів
  • у Криму: до +5 градусів

Вітер та ожеледиця

Вітер очікується південно-східний, помірний, місцями з поривами. На дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Погода у Києві

У столиці ніч буде морозною - до -12 градусів, удень температура підвищиться до -2 градусів. Через зміну повітряних мас збільшиться хмарність, вітер посилиться. Місцями можливий невеликий сніг

Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі продемонстрували, як полярне повітря проникає в наші широти та пояснили, яким чином воно впливає на погодні умови.

Водночас начальниця відділу взаємодії з медіа УкрГМЦ Наталія Птуха зазначила, що найближчими днями в Україні збережеться морозна погода. Однак уже наприкінці поточного тижня можливе потепління.

Також за попередніми прогнозами синоптиків, до України наближається циклон, який принесе опади.

