Антициклон відступає: в Україні очікується потепління та снігопади

В Україні починає поступово руйнуватися антициклон, який утримував морозну та суху погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, перші опади у вигляді снігу сьогодні з’являться на південному заході країни, а ввечері місцями можливий сніг у центральних та північних областях. На решті території день мине без опадів.

Температура: ніч ще морозна, вдень - потепління

Ніч залишатиметься холодною, однак удень температура повітря поступово підвищиться:

у більшості регіонів: від -2 до -5 градусів

вздовж північних областей: місцями до -8 градусів

у центральних областях: від -2 градусів до +1 градусу

на півдні: від 0 до +2 градусів

у Криму: до +5 градусів

Вітер та ожеледиця

Вітер очікується південно-східний, помірний, місцями з поривами. На дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Погода у Києві

У столиці ніч буде морозною - до -12 градусів, удень температура підвищиться до -2 градусів. Через зміну повітряних мас збільшиться хмарність, вітер посилиться. Місцями можливий невеликий сніг