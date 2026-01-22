Антициклон отступает: в Украине ожидается потепление и снегопады: в Украине ожидается потепление и снегопады
В Украине начинает постепенно разрушаться антициклон, который удерживал морозную и сухую погоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее словам, первые осадки в виде снега сегодня появятся на юго-западе страны, а вечером местами возможен снег в центральных и северных областях. На остальной территории день пройдет без осадков.
Температура: ночь еще морозная, днем - потепление
Ночь будет оставаться холодной, однако днем температура воздуха постепенно повысится:
- в большинстве регионов: от -2 до -5 градусов
- вдоль северных областей: местами до -8 градусов
- в центральных областях: от -2 градусов до +1 градуса
- на юге: от 0 до +2 градусов
- в Крыму: до +5 градусов
Ветер и гололедица
Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, местами с порывами. На дорогах будет сохраняться гололедица.
Погода в Киеве
В столице ночь будет морозной - до -12 градусов, днем температура повысится до -2 градусов. Из-за смены воздушных масс увеличится облачность, ветер усилится. Местами возможен небольшой снег
Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре продемонстрировали, как полярный воздух проникает в наши широты и объяснили, каким образом он влияет на погодные условия.
В то же время начальница отдела взаимодействия с медиа УкрГМЦ Наталья Птуха отметила, что в ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода. Однако уже в конце текущей недели возможно потепление.
Также по предварительным прогнозам синоптиков, в Украину приближается циклон, который принесет осадки.