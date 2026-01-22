ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Антициклон отступает: в Украине ожидается потепление и снегопады: в Украине ожидается потепление и снегопады

Украина, Четверг 22 января 2026 07:00
UA EN RU
Антициклон отступает: в Украине ожидается потепление и снегопады: в Украине ожидается потепление и снегопады Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 22 января (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине начинает постепенно разрушаться антициклон, который удерживал морозную и сухую погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, первые осадки в виде снега сегодня появятся на юго-западе страны, а вечером местами возможен снег в центральных и северных областях. На остальной территории день пройдет без осадков.

Температура: ночь еще морозная, днем - потепление

Ночь будет оставаться холодной, однако днем температура воздуха постепенно повысится:

  • в большинстве регионов: от -2 до -5 градусов
  • вдоль северных областей: местами до -8 градусов
  • в центральных областях: от -2 градусов до +1 градуса
  • на юге: от 0 до +2 градусов
  • в Крыму: до +5 градусов

Ветер и гололедица

Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, местами с порывами. На дорогах будет сохраняться гололедица.

Погода в Киеве

В столице ночь будет морозной - до -12 градусов, днем температура повысится до -2 градусов. Из-за смены воздушных масс увеличится облачность, ветер усилится. Местами возможен небольшой снег

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре продемонстрировали, как полярный воздух проникает в наши широты и объяснили, каким образом он влияет на погодные условия.

В то же время начальница отдела взаимодействия с медиа УкрГМЦ Наталья Птуха отметила, что в ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода. Однако уже в конце текущей недели возможно потепление.

Также по предварительным прогнозам синоптиков, в Украину приближается циклон, который принесет осадки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве Наталка Диденко
Новости
Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины
Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка