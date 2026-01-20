Антициклон тримає Україну в холоді: коли чекати потепління

Морози та ожеледиця 20 січня

За прогнозом синоптика, у ніч на 20 січня температура повітря на півночі та заході країни становитиме від -12 до -18 градусів, місцями стовпчики термометрів опустяться до -20 градусів.

Вдень у вівторок очікується від -6 до -11 градусів. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер буде західний та північно-західний, невеликий або помірний. Опади малоймовірні через вплив антициклону.

Погода у Києві

У столиці 20 січня прогнозується морозна й суха погода без опадів.

Коли чекати потепління

За словами Діденко, у другій половині тижня можливе поступове послаблення морозів. Водночас це потепління може супроводжуватись опадами та посиленням вітру, що може створити дискомфорт як на дорогах, так і в побуті.

Синоптик також не виключає, що наприкінці січня - на початку лютого сильні морози можуть знову повернутися.