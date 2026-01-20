UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Антициклон тримає Україну в холоді: коли чекати потепління

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 20 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 20 січня, збережеться морозна та суха погода. Утім уже в другій половині тижня можливе послаблення морозів, яке супроводжуватиметься опадами та посиленням вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Морози та ожеледиця 20 січня

За прогнозом синоптика, у ніч на 20 січня температура повітря на півночі та заході країни становитиме від -12 до -18 градусів, місцями стовпчики термометрів опустяться до -20 градусів.

Вдень у вівторок очікується від -6 до -11 градусів. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер буде західний та північно-західний, невеликий або помірний. Опади малоймовірні через вплив антициклону.

Погода у Києві

У столиці 20 січня прогнозується морозна й суха погода без опадів.

Коли чекати потепління

За словами Діденко, у другій половині тижня можливе поступове послаблення морозів. Водночас це потепління може супроводжуватись опадами та посиленням вітру, що може створити дискомфорт як на дорогах, так і в побуті.

Синоптик також не виключає, що наприкінці січня - на початку лютого сильні морози можуть знову повернутися.

Що відомо про погоду в Україні до кінця січня

Раніше представниця УкрГМЦ повідомила, що найближчими днями в Україні очікується збереження морозної погоди. Однак уже ближче до кінця тижня ситуація може змінитися, і прогнозується потепління.

За останніми даними на 19 січня, на Україну насувався циклон з опадами.

Раніше в УкрГМЦ показували, як полярне повітря проникає на територію нашої країни і пояснювали його вплив на погодні умови.

Тим часом начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС Наталія Яшан наголосила, що низькі температури можуть спричинити переохолодження та обмороження. Вона також розповіла, як уберегти здоров’я в сильний мороз, правильно надати першу допомогу та скільки часу безпечно перебувати на вулиці.

Читайте також поради про те, як допомогти тваринам і птахам узимку, не нашкодивши їм.

ГідрометцентрПогода в КиєвіПогода в УкраїніНаталка Диденко