Антициклон Quirin змінить погоду в Україні: де сьогодні дощитиме, а де розігріє до +17

Погода в Україні

За словами Діденко, 15 квітня метеорологічні умови в Україні визначатимуться гребенем фінського антициклону Quirin. Попри домінування антициклону, східний атмосферний фронт частково вплине на північно-східні області.

Тому сьогодні майже по всій країні переважатиме суха та сонячна погода. Лише атмосферний фронт зі сходу зачепить Сумську, Чернігівську та Харківську області невеликим дощем.

Як зазначила синоптик, ночі ще залишатимуться холодними від +1 до +5 градусів. Вдень повітря прогріється до +12…+17 градусів, а на північному сході буде трохи свіжіше від +9 до +12 градусів.

Вітер в Україні північно-західний, помірний, часом рвучкий.

"Не поспішайте переходити на надто відкритий стиль в одежі, ще свіжо", - порадила Діденко.

Погода у Києві

За прогнозом, у столиці сьогодні очікується суха погода. Вночі температура становитиме +3…+5 градусів, вдень - до +15 градусів.

Вітер північно-західний, до обіду місцями рвучкий, у другій половині дня послабшає.