Суспільство Освіта Гроші Зміни

Антициклон накрив Україну: чого чекати відо погоди сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 8 серпня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 8 серпня, антициклон принесе комфортну погоду в Україну і відсутність дощів. Спека послабшає навіть в південних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом, сьогодні в Україні антициклон зумовить погоду без опадів з мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, на заході - південно-східного напрямку, із помірною швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температурні показники порадують комфортом. У більшості областей вночі температура коливатиметься в межах 9-14 градусів, а вдень повітря прогріється до 22–27 градусів. Навіть у традиційно спекотних південних та південно-східних регіонах спека послабшає.

Погода в регіонах

У західних областях сонячно, мінлива хмарність, без опадів. Середня нічна температура повітря +14…+11 градусів, денна +23…+27 градусів.

У північних областях переважно ясно, без опадів. Вітер північно-східний, помірний. Температура вночі +12…+10 градусів, удень +22…+27 градусів.

У центральних областях сухо, малохмарно, переважно сонячно. Вночі +16…+12 градусів, удень +24…+29 градусів.

У східних областях ясно, без опадів. Вночі +14…+12 градусів, удень +25…+28 градусів, на Луганщині місцями до +27.

У південних областях очікується спекотна та сонячна погода. Вночі +21…+18 градусів, вдень +28…+31 градус.

У Криму ясно, без опадів. Температура повітря вночі +19 градусів, удень +29…+31 градус.

Погода у Києві

У столиці сьогодні також очікується приємна погода: мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +12+14 градусів, удень +24+26 градусів.

Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж останньої декади липня 2025 року в різних регіонах і пояснили, які культури постраждали від злив і спеки найбільше та де саме.

Також виконуючий обов'язки першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, яким може бути врожай зерна у 2025 році, чи залишаться українці без картоплі та овочів для "борщового набору" і що станеться з цінами на кукурудзу та олійні культури.

