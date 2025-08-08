Антициклон накрыл Украину: чего ждать от погоды сегодня

По прогнозу, сегодня в Украине антициклон обусловит погоду без осадков с переменной облачностью. Ветер северо-восточный, на западе - юго-восточного направления, с умеренной скоростью 5-10 метров в секунду.

Температурные показатели порадуют комфортом. В большинстве областей ночью температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов, а днем воздух прогреется до 22-27 градусов. Даже в традиционно жарких южных и юго-восточных регионах жара ослабеет.

Погода в регионах

В западных областях солнечно, переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +14...+11 градусов, дневная +23...+27 градусов.

В северных областях преимущественно ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура ночью +12...+10 градусов, днем +22...+27 градусов.

В центральных областях сухо, малооблачно, преимущественно солнечно. Ночью +16...+12 градусов, днем +24...+29 градусов.

В восточных областях ясно, без осадков. Ночью +14...+12 градусов, днем +25...+28 градусов, на Луганщине местами до +27.

В южных областях ожидается жаркая и солнечная погода. Ночью +21...+18 градусов, днем +28...+31 градус.

В Крыму ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +19 градусов, днем +29...+31 градус.

Погода в Киеве

В столице сегодня также ожидается приятная погода: переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14 градусов, днем +24+26 градусов.