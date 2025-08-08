Антициклон накрив Україну: чого чекати відо погоди сьогодні

Сьогодні, 8 серпня, антициклон принесе комфортну погоду в Україну і відсутність дощів. Спека послабшає навіть в південних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

За прогнозом, сьогодні в Україні антициклон зумовить погоду без опадів з мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, на заході - південно-східного напрямку, із помірною швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температурні показники порадують комфортом. У більшості областей вночі температура коливатиметься в межах 9-14 градусів, а вдень повітря прогріється до 22–27 градусів. Навіть у традиційно спекотних південних та південно-східних регіонах спека послабшає.

Погода в регіонах

У західних областях сонячно, мінлива хмарність, без опадів. Середня нічна температура повітря +14…+11 градусів, денна +23…+27 градусів.

У північних областях переважно ясно, без опадів. Вітер північно-східний, помірний. Температура вночі +12…+10 градусів, удень +22…+27 градусів.

У центральних областях сухо, малохмарно, переважно сонячно. Вночі +16…+12 градусів, удень +24…+29 градусів.

У східних областях ясно, без опадів. Вночі +14…+12 градусів, удень +25…+28 градусів, на Луганщині місцями до +27.

У південних областях очікується спекотна та сонячна погода. Вночі +21…+18 градусів, вдень +28…+31 градус.

У Криму ясно, без опадів. Температура повітря вночі +19 градусів, удень +29…+31 градус.

Погода у Києві

У столиці сьогодні також очікується приємна погода: мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +12+14 градусів, удень +24+26 градусів.