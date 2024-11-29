Антициклон Clemens та приход зими. Синоптик здивувала прогнозом на вихідні
Погодою на вихідних в Україні керуватиме антициклон Clemens. Тому погода матиме свої особливості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"30 листопада через антициклон на ім'я Clemens з центром саме над Україною буде без опадів практично повсюди. Хіба що вночі ще залишаться невеликі опади на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині", - розповіла вона.
Температура повітря впродовж суботи та неділі очікується вночі близько 0, у східних областях 0...-3 градусів.
"У денні години 30 листопада буде +1...+4 градусів, у південній частині та в західних областях +4...+8 градусів", - зазначила синоптик.
На погоду над Україною впливатиме антициклон Clemens на вихідних (facebook.com/tala.didenko)
Якою буде погода у перший день зими
За даними Діденко, суха погода з антициклоном перейде на початок календарної зими - 1 грудня також буде без опадів в Україні.
"Тумани, звичайно, ймовірні, і не лише вночі, а й подекуди і вдень", - зазначила вона.
1 грудня передбачається +1...+4 градусів, на півдні і заході, як і в суботу, 30 листопада, +4....+8 градусів.
Погода у Києві
У Києві в суботу та неділю буде без опадів, "блукатимуть" тумани, посилюючи хмарність, вогкість та видимість. У нічні години близько 0, вдень +1...+4 градусів.
Погода у грудні в Україні
Початок зими та нового тижня в Україні суттєвих змін у погоді не принесуть - трохи підморожуватиме вночі, невеликі "плюси" вдень та без істотних опадів.
Зазначимо, що метеорологічна зима в Україні починається в грудні. Це відбувається після переходу середньої добової температури через 0 градусів у бік зниження. Це зазвичай відбувається в першій декаді місяця, а на півдні - у другій декаді.
Додамо, що раніше синоптики прогнозували, що з огляду на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не надто суворою.
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