Антициклон Clemens та приход зими. Синоптик здивувала прогнозом на вихідні

Погодою на вихідних в Україні керуватиме антициклон Clemens. Тому погода матиме свої особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"30 листопада через антициклон на ім'я Clemens з центром саме над Україною буде без опадів практично повсюди. Хіба що вночі ще залишаться невеликі опади на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині", - розповіла вона.

Температура повітря впродовж суботи та неділі очікується вночі близько 0, у східних областях 0...-3 градусів.

"У денні години 30 листопада буде +1...+4 градусів, у південній частині та в західних областях +4...+8 градусів", - зазначила синоптик.

На погоду над Україною впливатиме антициклон Clemens на вихідних (facebook.com/tala.didenko)

Якою буде погода у перший день зими

За даними Діденко, суха погода з антициклоном перейде на початок календарної зими - 1 грудня також буде без опадів в Україні.

"Тумани, звичайно, ймовірні, і не лише вночі, а й подекуди і вдень", - зазначила вона.

1 грудня передбачається +1...+4 градусів, на півдні і заході, як і в суботу, 30 листопада, +4....+8 градусів.

Погода у Києві

У Києві в суботу та неділю буде без опадів, "блукатимуть" тумани, посилюючи хмарність, вогкість та видимість. У нічні години близько 0, вдень +1...+4 градусів.