Антициклон Clemens и приход зимы. Синоптик удивила прогнозом на выходные
Погодой на выходных в Украине будет руководить антициклон Clemens. Поэтому погода будет иметь свои особенности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"30 ноября из-за антициклона по имени Clemens с центром именно над Украиной будет без осадков практически повсеместно. Разве что ночью еще останутся небольшие осадки на западе, севере, Винницкой и Черкасской областях", - рассказала она.
Температура воздуха в течение субботы и воскресенья ожидается ночью около 0, в восточных областях 0...-3 градусов.
"В дневные часы 30 ноября будет +1...+4 градусов, в южной части и в западных областях +4...+8 градусов", - отметила синоптик.
На погоду над Украиной будет влиять антициклон Clemens на выходных (facebook.com/tala.didenko)
Какой будет погода в первый день зимы
По данным Диденко, сухая погода с антициклоном перейдет на начало календарной зимы - 1 декабря также будет без осадков в Украине.
"Туманы, конечно, вероятны, и не только ночью, но и местами и днем", - отметила она.
1 декабря предполагается +1...+4 градусов, на юге и западе, как и в субботу, 30 ноября, +4....+8 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве в субботу и воскресенье будет без осадков, будут "блуждать" туманы, усиливая облачность, сырость и видимость. В ночные часы около 0, днем +1...+4 градусов.
Погода в декабре в Украине в декабре
Начало зимы и новой недели в Украине существенных изменений в погоде не принесут - немного подмораживать ночью, небольшие "плюсы" днем и без существенных осадков.
Отметим, что метеорологическая зима в Украине начинается в декабре. Это происходит после перехода средней суточной температуры через 0 градусов в сторону снижения. Это обычно происходит в первой декаде месяца, а на юге - во второй декаде.
Добавим, что ранее синоптики прогнозировали, что учитывая тенденции последних лет и предварительные прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.
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