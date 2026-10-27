Антициклон буде боротись із циклонічністю: яку погоду прогнозують в Україні на 28 жовтня
Погода в Україні впродовж 28 жовтня очікується хмарна, з проясненнями. Опадів не буде лише в окремих областях.
Докладніше про прогноз на середу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Від чого буде залежати погода 28 жовтня
За даними Українського гідрометеорологічного центру, 28 жовтня синоптична ситуація в Україні визначатиметься протистоянням:
- антициклону зі сходу;
- циклонічності над Чорним морем.
"Проте перевага тимчасово належатиме саме останній", - зауважили синоптики.
Як зміниться кількість опадів в Україні
В цілому погода в Україні впродовж 28 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.
У Карпатах вночі та вранці - туман.
Опади експерти УкрГМЦ прогнозують:
- по Україні (крім східних областей);
- вночі - також у більшості західних областей.
Йдеться про невеликі, а на півдні країни - місцями помірні дощі.
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Чого чекати від вітру й температури повітря
Вітер у середу передбачається переважно північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
У південно-східній частині країни - місцями пориви 15-20 м/с.
"Північно-східний вітер поширюватиме дещо прохолодніше повітря, однак ще утримається тепла погода", - констатували у прес-службі УкрГМЦ.
Температура повітря 28 жовтня ймовірна така:
- вночі по Україні (в середньому) +3...+8°С;
- вдень по Україні (в середньому) +9...+14°С.
При цьому дещо тепліше буде на Закарпатті та півдні країни:
- вночі +7...+12°С;
- вдень +12...+17°С.
Особливості погоди в Україні 28 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)
Що прогнозують по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погоду 28 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями.
Ймовірний невеликий дощ.
Вітер - північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +6...+8°С;
- по області +3...+8°С.
Температура повітря у середу вдень:
- у Києві +10...+12°С;
- по області +9...+14°С.
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