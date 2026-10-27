Антициклон будет бороться с циклоничностью: какую погоду прогнозируют в Украине на 28 октября
Погода в Украине в течение 28 октября ожидается облачная, с прояснениями. Осадков не будет только в отдельных областях.
Подробнее о прогнозе на среду, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
От чего будет зависеть погода 28 октября
По данным Украинского гидрометеорологического центра, 28 октября синоптическая ситуация в Украине будет определяться противостоянием:
- антициклона с востока;
- циклоничности над Черным морем.
"Однако преимущество временно будет принадлежать именно последней", - отметили синоптики.
Как изменится количество осадков в Украине
В целом погода в Украине в течение 28 октября ожидается облачная, с прояснениями.
В Карпатах ночью и утром - туман.
Осадки эксперты УкрГМЦ прогнозируют:
- по Украине (кроме восточных областей);
- ночью - также в большинстве западных областей.
Речь идет о небольших, а на юге страны - местами умеренных дождях.
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Чего ждать от ветра и температуры воздуха
Ветер в среду предполагается преимущественно северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
В юго-восточной части страны - местами порывы 15-20 м/с.
"Северо-восточный ветер будет распространять несколько более прохладный воздух, однако еще удержится теплая погода", - констатировали в пресс-службе УкрГМЦ.
Температура воздуха 28 октября вероятна такова:
- ночью по Украине (в среднем) +3...+8°С;
- днем по Украине (в среднем) +9...+14°С.
При этом несколько теплее будет на Закарпатье и юге страны:
- ночью +7...+12°С;
- днем +12...+17°С.
Особенности погоды в Украине 28 октября (инфографика: РБК-Украина)
Что прогнозируют по Киеву и области
По территории Киева и Киевской области погоду 28 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями.
Вероятен небольшой дождь.
Ветер - северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +6...+8°С;
- по области +3...+8°С.
Температура воздуха в среду днем:
- в Киеве +10...+12°С;
- по области +9...+14°С.
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