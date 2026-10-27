ua en ru
Вт, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Антициклон будет бороться с циклоничностью: какую погоду прогнозируют в Украине на 28 октября

17:02 27.10.2026 Вт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Антициклон будет бороться с циклоничностью: какую погоду прогнозируют в Украине на 28 октября Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Погода в Украине в течение 28 октября ожидается облачная, с прояснениями. Осадков не будет только в отдельных областях.

Подробнее о прогнозе на среду, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

От чего будет зависеть погода 28 октября

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 28 октября синоптическая ситуация в Украине будет определяться противостоянием:

  • антициклона с востока;
  • циклоничности над Черным морем.

"Однако преимущество временно будет принадлежать именно последней", - отметили синоптики.

Как изменится количество осадков в Украине

В целом погода в Украине в течение 28 октября ожидается облачная, с прояснениями.

В Карпатах ночью и утром - туман.

Осадки эксперты УкрГМЦ прогнозируют:

  • по Украине (кроме восточных областей);
  • ночью - также в большинстве западных областей.

Речь идет о небольших, а на юге страны - местами умеренных дождях.

Читайте также: Виноват не только климат: почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках Украины

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в среду предполагается преимущественно северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

В юго-восточной части страны - местами порывы 15-20 м/с.

"Северо-восточный ветер будет распространять несколько более прохладный воздух, однако еще удержится теплая погода", - констатировали в пресс-службе УкрГМЦ.

Температура воздуха 28 октября вероятна такова:

  • ночью по Украине (в среднем) +3...+8°С;
  • днем по Украине (в среднем) +9...+14°С.

При этом несколько теплее будет на Закарпатье и юге страны:

  • ночью +7...+12°С;
  • днем +12...+17°С.

Антициклон будет бороться с циклоничностью: какую погоду прогнозируют в Украине на 28 октябряОсобенности погоды в Украине 28 октября (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области погоду 28 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями.

Вероятен небольшой дождь.

Ветер - северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +6...+8°С;
  • по области +3...+8°С.

Температура воздуха в среду днем:

  • в Киеве +10...+12°С;
  • по области +9...+14°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

Кроме того, мы объясняли, как может измениться погода в Украине в начале ноября.

Читайте также про предварительный прогноз синоптиков УкрГМЦ на ноябрь и зиму - что может быть с температурой воздуха и осадками до конца текущего года и в начале следующего.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Жовтень Непогода в Украине Экология Погода в Киеве Погода на день Климатолог Метеоролог Осень
Новости
"Режим тишины" в Олешках продлится до 1 ноября, - Арахамия
"Режим тишины" в Олешках продлится до 1 ноября, - Арахамия
Аналитика
Судный день Нетаньяху. Почему выборы в Израиле угрожают взорвать Ближний Восток
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Судный день Нетаньяху. Почему выборы в Израиле угрожают взорвать Ближний Восток