Антитренди зими 2026: Андре Тан назвав речі, які зіпсують весь образ

У новому відео він назвав кілька трендів, що втратили актуальність, і запропонував стильні та сучасні альтернативи.

За словами модельєра, мода стрімко змінюється, а деякі звичні комбінації, популярні кілька сезонів тому, сьогодні можуть істотно зіпсувати образ.

Антитренди зими 2025-2026

Уггі + легінси

Першим у списку антитрендів дизайнер назвав поєднання уггів з легінсами. За його словами, ця комбінація більше не має такого ефектного вигляду, як раніше.

Андре Тан наголошує: якщо є бажання залишатися в тренді, слід відмовитися від цього поєднання. Замість уггів він радить звернути увагу на стильні черевики або іншу взуттєву класику, яка надає образу витонченості.

Водночас прихильникам уггів модельєр пропонує інше рішення: поєднувати їх зі штанами-кльош - такий варіант має набагато сучасніший і цікавіший вигляд.

Які речі вийшли з моди (скриншот)

Чоботи + джогери

Другий антитренд - поєднання важких зимових чобіт із джогерами. Колись ця комбінація була дуже популярною, але, за словами дизайнера, зараз має застарілий і недоречний вигляд.

Замість джогерів Андре Тан рекомендує обирати теплі, вільні штани прямого крою. Такий силует надає образу актуальності, залишаючись комфортним у зимовий час.

Андре Тан розповів про антитренди зими (скриншот)

Куртка + спортивний костюм

Третім антитрендом модельєр називає поєднання короткої куртки зі спортивним костюмом. Багато хто вважає цей варіант універсальним для холодної пори року, проте Тан запевняє: сьогодні він уже не працює.

Дизайнер радить замінити куртку на дублянку або шубу - ці варіанти створюють більш вишуканий і сучасний образ. Спортивний костюм пропонує змінити на теплий трикотажний комплект із вовни або кашеміру.

За словами Андре Тана, така заміна матиме не лише стильний вигляд, а й додасть відчуття комфорту та елегантності.

Андре Тан розповів про антитренди (скриншот)

У підсумку дизайнер підкреслив, що правильні поєднання можуть кардинально змінити сприйняття образу, а сучасні базові моделі дають змогу створити модний і водночас практичний зимовий гардероб.

Він закликав модниць звертати увагу на актуальні силуети й текстури, адже мода - це насамперед гармонія, а не сліпе дотримання старих звичок.