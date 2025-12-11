ua en ru
Леся Нікітюк показала, як носити шкіру і total-black: зухвалий "лук", який хочеться повторити

Четвер 11 грудня 2025 21:16
Леся Нікітюк показала, як носити шкіру і total-black: зухвалий "лук", який хочеться повторити Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Поліна Іваненко

Ведуча та блогерка Леся Нікітюк довела, що total-black може бути не лише базовим, а й виразним та з характером. Телеведуча показала новий образ, у якому поєднала екошкіру та спортивний верх, створивши зухвалий і водночас повсякденний "лук".

Що носить Нікітюк та як стилізувати шкіряні штани, розповідає РБК-Україна.

Новий "лук" Лесі

На селфі зірка позує у чорних штанах прямого крою, які формують чітку лінію силуету та додають комплекту енергійний рок-настрій. А на "верх" Нікітюк обрала об’ємну чорну кофту з лаконічним золотистим принтом і блискавкою біля горловини.

До речі, це не просто худі, а мерч її коханого-військового, що робить образ особистим та дуже символічним.

Леся Нікітюк показала, як носити шкіру і total-black: зухвалий &quot;лук&quot;, який хочеться повторитиНікітюк показала модний "лук" (скріншот)

Поєднання фактури та екошкіри та м’якого oversize створює баланс бунтівного й домашнього, а total-black у виконанні Нікітюк виглядає зовсім не буденно, а продумано і трендово. Мінімальний макіяж і пряме волосся довершують образ, зберігаючи акцент саме на одязі.

Як носити екошкіру взимку

Шкіряні штани - один із найвдаліших варіантів зимового гардероба, адже вони тримають форму, додають образу фактурності та завжди виглядають дорожче, ніж коштують. Цей елемент легко комбінується з теплими речами, але важливо підібрати правильний верх.

З екошкірою гармонійно поєднуються:

  • об’ємні светри
  • флісові або бавовняні худі
  • теплі сорочки з вовни або твідові жакети.

Який верхній одяг підійде під шкіряні штани взимку

Екошкіра любить структурний верх, тому до таких штанів пасують:

  • довгі пальта прямого крою, які роблять силует стрункішим і додають елегантності
  • oversize-пуховики, які створюють модний контраст об’єму та фактури
  • дублянки чи екошуби, це теплий і водночас стильний варіант, який чудово працює з total-black
  • шкіряні куртки або косухи, це чудовий варіант для тих, хто хоче завершити образ у стилі "монолук".

