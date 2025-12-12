ua en ru
Софія Шамія показала стильний міський образ, який личить усім

П'ятниця 12 грудня 2025 07:15
Софія Шамія показала стильний міський образ, який личить усім Софія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)
Автор: Катерина Собкова

"Міс Україна 2023" Софія Шамія продовжує демонструвати бездоганний стиль і цього разу показала модний образ. Модель обрала трендову комбінацію пальта оверсайз, широких штанів зі смужкою та лонгсліва, створивши універсальний "лук" для зими у великому місті.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала колишня учасниця "Холостяка"

Основою образу став коричневий колір, який дизайнери називають одним з головних для зимового гардероба.

Верхній шар, а саме довге пальто оверсайз-крою має прямий силует і створює відчуття свободи та комфорту. Шамія носить пальто розстібнутим, підкреслюючи багатошаровість - ключову рису сучасного smart casual.

Під пальтом - обтислий лонгслів у тон до верхнього одягу, що формує майже монохромний верх і акцентує увагу на шиї та ключицях. Така стилізація робить образ візуально зібраним і гармонійним, а також допомагає врівноважити об’єм оверсайз-пальта.

Не менш помітний елемент - штани в тонку вертикальну смужку. Це широкі штани вільного крою у графітовому відтінку. Вертикальна смужка візуально подовжує силует, а широкі штани створюють динаміку під час руху. Саме такі моделі залишаються трендом останніх сезонів та часто з’являються в колекціях світових брендів.

Софія Шамія показала стильний міський образ, який личить усімСофія Шамія з "Холостяка" (фото: instagram.com/sofiashamia)

Аксесуари Софії гармонійно доповнюють загальну композицію. Модель обрала об’ємну сумку м’якої форми - сучасний варіант хобо-багета.

М’яка округла лінія сумки контрастує з геометричністю пальта, створюючи баланс між строгістю та жіночністю. Темний ремінь на талії допомагає окреслити силует, попри те що верхня частина образу досить об'ємна.

У загальному враженні цей look поєднує жорсткість структурованих речей і м’якість деталей - від фактур до аксесуарів.

Софія Шамія демонструє стиль, у якому можна з’явитися і на діловій зустрічі, і на вечірній прогулянці містом. Такий образ - універсальний приклад того, як коричневий колір та класичні штани зі смужкою можуть працювати разом у сучасному міському гардеробі.

Софія Шамія показала стильний міський образ, який личить усімСофія Шамія показала модний лук (фото: instagram.com/sofiashamia)

Поради, як повторити образ Шамії

1. Вибирайте насичені відтінки коричневого чи бургунді

Пальто або светр у винному кольорі одразу додають образу дорожнечі та глибини, незалежно від бренду.

2. Додайте штани з костюмної тканини у вертикальну смужку

Такий принт візуально витягує силует і поєднується практично з будь-якими структурованими верхами.

3. Створіть монохромний верх

Топ або гольф у тон пальта робить образ візуально цілісним - навіть якщо речі бюджетні.

4. Додайте аксесуари

М’які сумки врівноважують строгість пальта та штанів.

5. Не застібайте пальто

Так образ виглядає легше й сучасніше, а багатошаровість - більш помітною.

6. Підберіть стриманий макіяж та зачіску

М’яка хвиля або природна укладка ідеально пасують до ділового міського шику.

Софія Шамія показала стильний міський образ, який личить усімСофія Шамія задає тренди (фото: instagram.com/sofiashamia)

