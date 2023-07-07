Антирекорд: вчора в Україні зафіксували найвище споживання електроенергії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

Зазначається, що найвище споживання за першу половину літа було зафіксовано вчора о 16:00. Це на 7% вище ніж у найспекотніший день літа 2022 року і на 14% більше ніж у минулий четвер.

Для розуміння, таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків. Причина суттєвого зростання споживання у першу чергу пов'язана з активним використанням кондиціонерів.

В "Укренерго" повідомляють, що високий рівень споживання вчора зберігався практично до кінця дня, що створювало значне навантаження на енергосистему. Адже ввечері знижується активність сонячних електростанцій, і для забезпечення покриття високого рівня споживання необхідно залучати додаткові потужності енергоблоків.

При цьому минулого літа такі піки споживання для енергосистеми не були занадто складним завданням. Водночас зараз різке збільшення навантаження суттєво ускладнює її роботу. Це пов'язано з тим, що енергосистема все ще відновлюється після масованих обстрілів росіян. Тривають масштабні ремонтні роботи на електростанціях та в мережі, і в роботі менше енергоблоків та основного обладнання високовольтної інфраструктури.

З огляду на це, українців просять зменшити використання кондиціонерів та потужних електроприладів з 16:00 до 23:00. Їх не слід вмикати одночасно, особливо у вечірні години. Енергоємне споживання слід переносити на інші години доби.

Дефіцит електроенергії

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю РБК-Україна зазначив, що потужності в енергосистемі замало, а промисловим підприємствам вже урізали ліміти. При цьому відключення світла для побутових споживачів можливі у літній пік споживання у липні-серпні.

Додамо, що проблеми з постачанням електроенергії виникають зазвичай у Київській та Одеській областях через особливості енергетичного вузла.

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