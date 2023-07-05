Українцям рекомендували готуватися до відключень світла вже цього літа

Відключення світла для населення в Україні можливе у літній пік споживання у липні-серпні. Потужності в енергосистемі замало, і промисловим підприємствам вже урізали ліміти.

Дефіцит у системі

"Ми зараз, якщо взяти дані "Укренерго"... 1600-1700 МВт-г ми зараз беремо стабільно аварійну допомогу з Європи щодня", - сказав він.

За його словами, це означає, що у нас не вистачає генерації і ми відповідно беремо її з Європи.

"І чим спекотніше, тим більше зростає цей дефіцит. Липень і серпень є піком, кінець липня та перші два тижні серпня є літнім піком споживання. І він в Україні останніми роками був таким самим високим, як зимовий", - додав експерт.

Харченко вважає, що на цей час будуть певні обмеження поставок. "Індустріальні споживачі вже обмежуються. Це просто робиться непублічно, ліміти акуратно видають на 20-30% нижче, ніж вони хотіли споживати", - сказав він.

Експерт зазначив, що зі змінами НКРЕКП прайс-кепів, імпорту може більше заходити, але вже зараз певну кількість великих індустріальних споживачів обмежують. "Просто до приватних споживачів це ще не дійшло, але цілком може дійти улітку", - заявив директор Центру досліджень енергетики.

Прогноз на осінь

За його словами, далі все залежатиме від того, як розвиватимуться події, бо передбачити, що буде у жовтні-листопаді, ніхто не може. "Я впевнений, що відновляться атаки на енергетичну інфраструктуру", - сказав він.

Нагадаємо, з жовтня минулого року почалися багатогодинні відключення електроенергії в Україні через ракетні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури. Приблизно з 10 лютого відключення припинилося.

Базовий сценарій НБУ передбачає суттєве зменшення ризиків безпеки в Україні з початку 2024 року. При реалізації припущень щодо ситуації з небезпекою суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не очікується, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі.