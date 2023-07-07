Антирекорд: вчера в Украине зафиксировали наивысшее потребление электроэнергии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

Отмечается, что наивысшее потребление за первую половину лета было зафиксировано вчера в 16:00. Это на 7% выше, чем в самый жаркий день лета 2022 года и на 14% больше, чем в прошлый четверг.

Для понимания, такой рост равен производственной мощности почти двух атомных энергоблоков. Причина существенного роста потребления, в первую очередь, связана с активным использованием кондиционеров.

В "Укрэнерго" сообщают, что высокий уровень потребления вчера сохранялся практически до конца дня, что создавало значительную нагрузку на энергосистему. Ведь вечером снижается активность солнечных электростанций и для обеспечения покрытия высокого уровня потребления необходимо привлекать дополнительные мощности энергоблоков.

При этом прошлым летом такие пики потребления для энергосистемы не были слишком сложной задачей. В то же время резкое увеличение нагрузки существенно усложняет ее работу. Это связано с тем, что энергосистема все еще восстанавливается после массированных обстрелов россиян. Продолжаются масштабные ремонтные работы на электростанциях и в сети, и в работе меньше энергоблоков и основного оборудования высоковольтной инфраструктуры.

Учитывая это, украинцев просят уменьшить использование кондиционеров и мощных электроприборов с 16:00 до 23:00. Их не следует включать одновременно, особенно в вечерние часы. Энергоемкое потребление следует переносить на другие часы суток.

Дефицит электроэнергии

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью РБК-Украина отметил, что мощности в энергосистеме мало, а промышленным предприятиям уже урезали лимиты. При этом отключения света для бытовых потребителей возможны в летний пик потребления в июле-августе.

Добавим, что проблемы со снабжением электроэнергии возникают обычно в Киевской и Одесской областях из-за особенностей энергетического узла.

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