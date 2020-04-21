Антипович: у сторонников "Слуги народа" нет альтернативы

Фото: Алексей Антипович (РБК-Украина)

Антипович считает, что все рычаги в руках власти

Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что люди сейчас ищут поддержки и защиты и тот, кто им это дает, может даже получить электоральные дивиденды. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Он считате, что все рычаги в руках власти, и все зависит от того, насколько грамотно она будет использовать имеющиеся у нее экономические, финансовые, информационные инструменты.

"Если вся государственная машина будет работать слаженно и эффективно, то никаких электоральных потерь, Зеленский и СН не понесут. А, возможно, даже увеличат поддержку. Люди сейчас ищут поддержки и защиты и тот, кто им это дает, может даже получить электоральные дивиденды", - заявил он.

Антипович допускает, что система балансов будет работать: экономически потеряли, но психологически защитились.

"И на этих балансах будет держаться рейтинг власти. И добавьте безальтернативность, о которой я уже говорил. Нет альтернативы у сторонника "СН", он уже не перебежит в "ЕС", "ОПЗЖ", "Батькивщину". Определенной альтернативой был "Голос", но ушел Святослав Вакарчук, который был двигателем для электората партии. А новых проектов пока нет", - добавил он.

Напомним, ранее глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы однозначно являются вызовом для партии "Слуга народа".

Как писало РБК-Украина, "Слуга народа" внедрит электронный реестр членов партии для предотвращения регистрации фейковых кандидатов на местных выборах.