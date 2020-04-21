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Антипович: у прихильників "Слуги народу" немає альтернативи

Новини » Політика     21.04.2020 - 09:46
Антипович: у прихильників "Слуги народу" немає альтернативи
Фото: Олексій Антипович (РБК-Україна)

Антипович вважає, що всі важелі в руках влади

Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що люди зараз шукають підтримки і захисту і той, хто це їм дає, може навіть отримати електоральні дивіденди. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він вважає, що всі важелі в руках влади, і все залежить від того, наскільки грамотно вона буде використовувати наявні у неї економічні, фінансові, інформаційні інструменти.

"Якщо вся державна машина буде працювати злагоджено та ефективно, то ніяких електоральних втрат, Зеленський і СН не понесуть. А, можливо, навіть збільшать підтримку. Люди зараз шукають підтримки і захисту і той, хто їм це дає, може навіть отримати електоральні дивіденди", - заявив він.

Антипович допускає, що система балансів буде працювати: економічно втратили, але психологічно захистилися.

"І на цих балансах буде триматися рейтинг влади. І додайте безальтернативність, про яку я вже говорив. Немає альтернативи у прихильника "СН", він вже не перебіжить у "ЄС", "ОПЗЖ", "Батьківщину". Певною альтернативою був "Голос", але пішов Святослав Вакарчук, який був двигуном для електорату партії. А нових проектів поки немає", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори однозначно є викликом для партії "Слуга народу".

Як повідомляло РБК-Україна, "Слуга народу" запровадить електронний реєстр членів партії для запобігання реєстрації фейкових кандидатів на місцевих виборах.

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