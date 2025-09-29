Антикварні, але дієві: що відомо про французькі літаки ATL2, які патрулюватимуть Чорне море

Історія літаків Dassault Atlantic бере початок наприкінці 1950-х років, коли для заміни американських Lockheed P2V Neptune створили Breguet Br.1150 Atlantic. Це був перший спільний авіапроєкт НАТО, до якого долучилися Франція, Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Італія та Бельгія.

Літак оснастили сучасним на той час обладнанням:

радаром для виявлення кораблів на відстані до 75 км;

гідроакустичними буями для пошуку субмарин;

засобами радіоелектронної боротьби.

Озброєння включало торпеди, керовані ракети та глибинні бомби, зокрема й потенційно ядерні. Першими користувачами стали Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія, а згодом кілька літаків отримав Пакистан.

У 1980-х роках Франція створила модернізовану версію Atlantic 2 (ATL2), що отримала цифрові системи зв’язку, оновлений радар, протикорабельні ракети Exocet та інтегрований комп’ютер, який об’єднував усі сенсори та значно підвищував ефективність.

Перший політ ATL2 відбувся у 1981 році, серійне виробництво стартувало 1989-го. Планувалося зібрати 42 літаки, але у підсумку Франція отримала лише 28 і залишилася єдиним їхнім оператором.

Нині на озброєнні залишаються 18 машин, що проходять модернізацію до стандарту Standard 6 із новими радарами, електронікою та системами спостереження. У перспективі їх мають замінити літаки Airbus A321MPA.

"Щодо того, які задачі ці літаки з цікавою історією виконують у Чорному морі, то очевидно, що вони патрулюють регіон та, можливо, навіть допомагають у ролі засобів ДРЛВ. Навіть попри досить поважний вік перед нами платформа, що все ще здатна виконувати поставлені завдання", - підкреслюють аналітики.