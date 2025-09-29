Антикварные, но действенные: что известно о французских самолетах ATL2, которые будут патрулировать Черное море

Франция перебросила в Румынию морские патрульные самолеты ATL2 для усиления контроля в Черном море. Несмотря на то, что техника считается "антикварной", она до сих пор эффективно выполняет задачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
История самолетов Dassault Atlantic берет начало в конце 1950-х годов, когда для замены американских Lockheed P2V Neptune создали Breguet Br.1150 Atlantic. Это был первый совместный авиапроект НАТО, к которому присоединились Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия и Бельгия.
Самолет оснастили современным на то время оборудованием:
Вооружение включало торпеды, управляемые ракеты и глубинные бомбы, в том числе и потенциально ядерные. Первыми пользователями стали Франция, Германия, Нидерланды и Италия, а впоследствии несколько самолетов получил Пакистан.
В 1980-х годах Франция создала модернизированную версию Atlantic 2 (ATL2), получившую цифровые системы связи, обновленный радар, противокорабельные ракеты Exocet и интегрированный компьютер, который объединял все сенсоры и значительно повышал эффективность.
Первый полет ATL2 состоялся в 1981 году, серийное производство стартовало в 1989-м. Планировалось собрать 42 самолета, но в итоге Франция получила только 28 и осталась единственным их оператором.
Сейчас на вооружении остаются 18 машин, которые проходят модернизацию до стандарта Standard 6 с новыми радарами, электроникой и системами наблюдения. В перспективе их должны заменить самолеты Airbus A321MPA.
"Что касается того, какие задачи эти самолеты с интересной историей выполняют в Черном море, то очевидно, что они патрулируют регион и, возможно, даже помогают в роли средств ДРЛО. Даже несмотря на достаточно почтенный возраст перед нами платформа, которая все еще способна выполнять поставленные задачи", - подчеркивают аналитики.
Ранее мы писали, что 13 сентября российский ударный дрон вторгся в воздушное пространство Румынии. Тогда военно-воздушные силы страны подняли в воздух истребители F-16 и перехватили беспилотник.
Также россияне в августе снова пытались атаковать Украину дронами. Тогда в воздушное пространство Румынии залетел дрон, который фиксировался над Одесской областью.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии и был там примерно 50 минут.