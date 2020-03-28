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Антикризисный штаб ВР рассматривает несколько стратегий борьбы с последствиями пандемии, - Арахамия

Новости » Политика     28.03.2020 - 01:14
Антикризисный штаб ВР рассматривает несколько стратегий борьбы с последствиями пандемии, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Все фракции принимают участие в наработке решений

Антикризисный штаб Верховной рады прорабатывает несколько стратегий для борьбы с последствиями пандемии коронавируса в Украине. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ефире програмы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, все фракции "отложили политику" и нарабатывают решения.

"Все понимают угрозу, если мы не удержим эту ситуацию, не сладко будет любому. Стратегий несколько, иногда взгляды полярно противоположны. Опыт парламентской дискуссии помогает обьединить их в какой-то симбиоз. Потому что наша общая задача - это консенсусом выходить на внеочередные заседания Верховной рады. Это действительно нелегко. Практически, по сути, это штаб, который нарабатывает решения", - заявил Арахамия.

РБК-Украина писало, что на совещании фракций Верховной рады и руководства Кабинета министров принято решение о создании антикризисного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду не поступало предложение о введении чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки коронавируса.

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