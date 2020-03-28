Антикризовий штаб ВР розглядає кілька стратегій боротьби з наслідками пандемії, - Арахамія

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Всі фракції беруть участь у напрацюванні рішень

Антикризовий штаб Верховної ради опрацьовує кілька стратегій для боротьби з наслідками пандемії коронавіруса в Україні. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, всі фракції "відклали політику" і напрацьовують рішення.

"Всі розуміють загрозу, якщо ми не втримаємо цю ситуацію, не солодко буде кожному. Стратегій кілька, іноді погляди полярно протилежні. Досвід парламентської дискусії допомагає об'єднати їх у якийсь симбіоз. Тому що наша спільна задача - це консенсусом виходити на позачергові засідання Верховної ради. Це справді нелегко. Практично, по суті, це штаб, який напрацьовує рішення", - заявив Арахамія.

РБК-Україна писало, що на нараді фракцій Верховної ради та керівництва Кабінету міністрів прийнято рішення про створення антикризового штабу з протидії поширенню коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що у Верховну раду не надходило пропозицію про введення надзвичайного стану в Україні через спалах коронавіруса.