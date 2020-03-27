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Рада не получала предложения о введении ЧП в Украине, - Разумков

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 22:17
Рада не получала предложения о введении ЧП в Украине, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Введение чрезвычайного положения должен инициировать Кабинет министров

В Верховную раду не поступало предложение о введении чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Разумкова, введение чрезвычайного положения должно инициировать правительство, после чего президент внесет соответствующее предложение в парламент.

"По состоянию на сегодня предложения о введении чрезвычайного положения нет. Процедура чрезвычайного положения в этом случае следующая: если обычно это делает СНБО, делает предложение президенту, президент направляет указ в ВР. В этом случае это делает Кабинет министров, ведь это связано с эпидемиологической ситуацией в государстве. После того, как поступит к президенту, президент направит это в Верховную раду. Пока таких инициатив ни от правительства, ни от президента не было", - заявил он.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сейчас нет необходимости во введении чрезвычайного положения в Украине. Аваков подчеркнул, что введение ЧП возможно только в крайнем случае, поскольку он ограничивает конституционные права граждан.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Илья Емец призвал парламент ввести чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом. Емец попросил нардепов "проявить силу воли ради спасения украинцев".

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Новости Украины Верховная Радачрезвычайное положениеДмитрий Разумков
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