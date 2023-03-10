В антикорупційному комітеті ВР повідомили, що ще треба зробити для відновлення декларування
Для того, аби відновити обов'язкове декларування для чиновників та депутатів, необхідно повернути НАЗК повноваження щодо перевірки доходів.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації".
Голова комітету Верховної Ради з антикорупційної політики Анастасія Радіна виступила за те, аби НАЗК знову могло перевіряти доходи чиновників.
"Якщо, наприклад, обов'язок подавати декларації під час війни буде відновлено, а функції НАЗК їх перевіряти не буде, тоді ми можемо опинитися в ситуації, коли декларанти зможуть уникнути відповідальності, наприклад, за брехню в декларації через термін притягнення до відповідальності", сказала Радіна у коментарі РБК-Україна.
Нагадаємо, нардепи розглянуть законопроєкт, яким пропонується повернути обов'язкове електронне декларування для чиновників та депутатів. Президент Володимир Зеленський підтримав ініціативу.
Окрім того, в Офісі президента розповіли про ризики, які можуть виникнути при відновленні декларування.
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