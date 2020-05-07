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Антикорупційний комітет прийняв рішення щодо програми діяльності Кабміну

Новини » Політика     07.05.2020 - 11:47
Антикорупційний комітет прийняв рішення щодо програми діяльності Кабміну
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет звернув увагу уряду на необхідність розробки антикорупційної стратегії

Комітет з питань антикорупційної політики ухвалив рішення щодо програми діяльності Кабінету міністрів. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, комітет визнав документ таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

"Був визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства проект постанови "Про програму діяльності Кабінету міністрів України" (№3330), однак комітет звернув увагу на необхідність розробки антикорупційної стратегії і підтримав пропозицію головного комітету про направлення програми на доопрацювання", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше комітет парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній раді прийняти за основу програму діяльності Кабінету міністрів. У комітеті підкреслили, що урядовий проект є декларативним і його не можна підтримувати.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики відправив на доопрацювання програму діяльності уряду. У комітеті документ назвали "рефератом".

Так, на сайті Верховної ради була оприлюднена Програма діяльності КМУ. У документі зазначено, що реагуючи на поточні виклики, "уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19".

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