Антикоррупционный комитет дал рекомендации к закону о внутреннем водном транспорте

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Антикоррупционный рекомендует главному комитету пригласить представителей Госслужбы геологии и недр для обсуждения закона

Комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики принял обращение к комитету по законопроекту №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте" по поводу рекомендаций по подготовке документа ко второму чтению. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет обратился с предложением при подготовке данного законопроекта ко второму чтению установить для компаний, участвующих в тендере на дноуглубительные работы, требования, которые обеспечат равные условия для всех участников рынка добычи песка.

"Также главному комитету предлагается пригласить на свое заседание для обсуждения этого вопроса представителей Государственной службы геологии и недр Украины", - указано в сообщении.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в конце апреля заявлял, что Верховная рада планирует принять закон о внутреннем водном транспорте за две недели. Он отмечал, что после карантина необходимо задействовать все возможные резервы украинской экономики.

Как писало РБК-Украина, ВР 24 апреля приняла за основу в первом чтении законопроект №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", за него проголосовали 243 парламентария.

Отметим, в феврале комитет по вопросам транспорта рекомендовал парламенту принять законопроект о внутреннем водном транспорте. Данный проект был доработан и представлен 45 народными депутатами - представителями почти всех политических сил и всеми членами комитета транспорта и инфраструктуры.

Автор: Юлия Струк