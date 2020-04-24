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В ВР рассказали о сроках принятия закона о внутреннем водном транспорте

Новости » Политика     24.04.2020 - 16:01
В ВР рассказали о сроках принятия закона о внутреннем водном транспорте
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

В СН отметили, что закон о внутреннем водном транспорте пытаются принять в Украине уже 16 лет

Верховная рада планирует принять закон о внутреннем водном транспорте через две недели. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что после карантина необходимо задействовать все возможные резервы украинской экономики.

"Что касается закона о внутреннем водном транспорте. Мы все понимаем, что после карантина будет очень тяжелая экономическая ситуация и поэтому нужно задействовать все возможные резервы украинской экономики, чтобы мы как-то росли", - заявил Арахамия.

По его словам, закон о внутреннем водном транспорте пытаются принять в Украине уже на протяжении 16-ти лет.

"Это еще не революционный шаг, ведь это первое чтение. Но я надеюсь, что мы через две недели проголосуем и во втором чтении. Это будет настоящая революция для украинской экономики. В первую очередь, аграрного сектора", - добавил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что в Украине достаточно низкий объем грузов, перевозимых водным путям по сравнению с другими странами.

"Это просто мизер, 000,3% от того потенциала, что имеет Днепр", - подчеркнул он.

Напомним, ВР сегодня приняла за основу в первом чтении законопроект №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", за него проголосовали 243 парламентария.

Как писало РБК-Украина, в феврале комитет по вопросам транспорта рекомендовал парламенту принять законопроект о внутреннем водном транспорте. Данный проект был доработан и представлен 45 народными депутатами - представителями почти всех политических сил и всеми членами комитета транспорта и инфраструктуры.

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