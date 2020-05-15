Антикорупційний комітет надав рекомендації до закону про внутрішній водний транспорт

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Антикорупційний рекомендує головному комітету запросити представників Держслужби геології та надр для обговорення закону

Комітет парламенту з питань антикорупційної політики прийняв звернення до профільного комітету щодо законопроекту №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт" щодо рекомендацій по підготовці документу до другого читання. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет звернувся з пропозицією при підготовці даного законопроекту до другого читання встановити для компаній, що беруть участь у тендері на днопоглиблювальні роботи, вимоги, які забезпечать рівні умови для всіх учасників ринку видобутку піску.

"Також головному комітету пропонується запросити на своє засідання для обговорення цього питання представників Державної служби геології та надр України", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наприкінці квітня заявляв, що Верховна рада планує ухвалити закон про внутрішній водний транспорт за два тижні. Він зазначав, що після карантину необхідно задіяти усі можливі резерви української економіки.

Як писало РБК-Україна, ВР 24 квітня схвалила за основу у першому читанні законопроект №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт", за нього проголосували 243 парламентарі.

Зазначимо, у лютому комітет з питань транспорту рекомендував парламенту прийняти законопроект про внутрішній водний транспорт. Даний проект був доопрацьований і представлений 45 народними депутатами - представниками майже всіх політичних сил і всіма членами комітету транспорту й інфраструктури.

Автор: Юлия Струк