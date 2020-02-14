Раде рекомендуют принять закон о внутреннем водном транспорте

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Соответствующий доработанный проект закона №№1182-1-д рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам транспорта рекомендует парламенту принять законопроект о внутреннем водном транспорте. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, члены комитета рассмотрели проект закона №1182-1-д, который был доработан и представлен 45 народными депутатами - представителями почти всех политических сил и всеми членами комитета транспорта и инфраструктуры.

Законопроектом предлагается определить правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта, в частности, вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, функционирования и развития внутреннего водного транспорта, его инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное.

Подчеркивается, что законопроект о внутреннем водном транспорте является одним из приоритетных на сегодня в транспортной отрасли, он определен как неотложный президентом Украины.

"По результатам рассмотрения вопроса комитет рекомендовал Верховной раде принять проект закона о внутреннем водном транспорте №1182-1-д за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования анонсировал на ближайших заседаниях рассмотрение законопроектов о внутреннем водном транспорте.

Кроме того, законопроекты №1182 и №1182-1 в декабре рассмотрел комитет по вопросам транспорта.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале 2019-го Владимир Омелян, возглавлявший Министерство инфраструктуры, подчеркивал, что для развития грузопотока на Днепре Рада должна принять закон о внутреннем водном транспорте.