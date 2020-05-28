Антикоррупционные органы показали свою неэффективность в борьбе с коррупцией, - эксперт

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Решение о ликвидации НАБУ и САП политически может быть уже принято

Заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой о неэффективности работы Специализированный антикоррупционной прокуратуры (САП) может свидетельствовать о том, что решение о ликвидации НАБУ и САП политически принято, а их функции могут передать другим правоохранительным органам.

Об этом пишет "Обозреватель", передает РБК-Украина.

Как отмечает издание, по мнению эксперта Алексея Голобуцкого, это видеообращение может свидетельствовать о том, что в Офисе президента рассматривают решение о ликвидации этих органов, которые показали свою неэффективность в борьбе с коррупцией.

Напомним, ранее в Конституционный суд Украины поступило представление о конституционности указа президента, которым Артем Сытник в 2015 году был назначен директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В то же время Государственное бюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровенской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.

В декабре прошлого года Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровенском суде и был признан виновным в коррупции.

Также РБК-Украина писало, что штраф, уплаченный Сытником за совершение коррупционного правонарушения составил 3,4 тыс. грн, что равняется 23,8% "антикоррупционных" поступлений в госбюджет с начала года.

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Автор: РБК-Украина