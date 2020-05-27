В САП призвали Венедиктову не оказывать давление и не позорить правоохранительную систему

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Спецпрокуроры сообщили, что на рассмотрении ВАКС находятся более 200 дел

Прокуроры Специализированный антикоррупционной прокуратуры призвали генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову не оказывать давление на работу антикоррупционного органа. Спецпрокуроры считают, что конфликт с генпрокурором связан с "политическими элитами".

Об этом говорится в обращении САП к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

"Настоятельно призываем генерального прокурора не быть частью таких процессов, не оказывать давления на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и позорить правоохранительную систему", - говорится в обращении.

Также в САП отметили, что на данный момент на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находятся более 200 уголовных дел, объем которых составляет тысячи томов.

"…Еще 5 лет назад (обвиняемые - ред.), могли позвонить генеральному прокурору и решить все проблемы в "режиме online". Однако, несмотря на все, в настоящее время они являются подсудимыми и находятся в суде на соответствующей скамье", - сообщили в спецпрокуратуре.

Напомним, 26 мая Ирина Венедиктова в видеообращении обвинила САП в нарушениях и бездеятельности.

В ответ САП опубликовала открытое письмо, где прокуроры заявили о несогласии с обвинениями Венедиктовой.

После генпрокурор предложила спецпрокурорам представить реальные результаты работы антикоррупционного органа за последние 5 лет.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко