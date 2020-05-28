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Антикорупційні органи показали свою неефективність у боротьбі з корупцією, - експерт

Новини » Політика     28.05.2020 - 16:41
Антикорупційні органи показали свою неефективність у боротьбі з корупцією, - експерт
Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Рішення про ліквідацію НАБУ і САП політично може бути вже прийнято

Заяву генерального прокурора Ірини Венедиктової про неефективність роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) може свідчити про те, що рішення про ліквідацію НАБУ і САП політично прийнято, а їх функції можуть передати іншим правоохоронним органам.

Про це пише "Обозреватель", передає РБК-Україна.

Як зазначає видання, на думку експерта Олексія Голобуцького, це відеозвернення може свідчити про те, що в Офісі президента розглядають рішення про ліквідацію цих органів, які показали свою неефективність у боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, раніше до Конституційного суду України надійшло подання про конституційність указу президента, яким Артем Ситник в 2015 році був призначений директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

У той же час Державне бюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.

У грудні минулого року Артем Ситник програв апеляцію в Рівненському суді і був визнаний винним у корупції.

Також РБК-Україна писало, що штраф, сплачений Ситником за вчинення корупційного правопорушення склав 3,4 тис. грн, що дорівнює 23,8% "антикорупційних" надходжень до держбюджету з початку року.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України НАБУСАПІрина Венедіктова
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