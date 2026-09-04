Антидронові сітки не врятували: супутник показав наслідки удару по НПЗ в Адлері

Оприлюднений супутниковий знімок підтверджує, що внаслідок атаки та подальшої пожежі повністю згоріли від 5 до 6 резервуарів із паливом із 10 наявних на території об'єкта.

На момент удару окупанти намагалися убезпечити резервуари від повітряних атак.

Зокрема, всі ємності були закриті спеціальними антидроновими сітками, однак вони виявилися неефективними.

Фото: українські дрони уразили НПЗ в Адлері ("Радіо Свобода")

Фото: українські дрони уразили НПЗ в Адлері ("Радіо Свобода")

Нагадаємо, в ніч на сьогодні українські дрони атакували російські об'єкти нафтової та хімічної промисловості. Пожежі зафіксували в Сочі та Башкортостані, причому одна з них сталася більш ніж за 1000 кілометрів від українського кордону.

Зазначимо, сьогодні СОУ підтвердили зупинку роботи двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії. Зокрема, НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово та комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга".