Антидроновые сетки не спасли: спутник показал последствия удара по НПЗ в Адлере

Обнародованный спутниковый снимок подтверждает, что в результате атаки и последующего пожара полностью сгорели от 5 до 6 резервуаров с топливом из 10 имеющихся на территории объекта.

На момент удара оккупанты пытались обезопасить резервуары от воздушных атак.

В частности, все емкости были закрыты специальными антидроновыми сетками, однако они оказались неэффективными.

Фото: украинские дроны поразили НПЗ в Адлере ("Радио Свобода")

Фото: украинские дроны поразили НПЗ в Адлере ("Радио Свобода")

Напомним, в ночь на сегодня украинские дроны атаковали российские объекты нефтяной и химической промышленности. Пожары зафиксировали в Сочи и Башкортостане, причем один из них произошел более чем в 1000 километрах от украинской границы.

Напомним, сегодня СОУ подтвердили остановку работы двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. В частности, НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово и комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга".