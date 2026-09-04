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Антидронові сітки не врятували: супутник показав наслідки удару по НПЗ в Адлері

20:53 04.09.2026 Пт
2 хв
Внаслідок удару українських дронів повністю згоріла половина резервуарів із паливом
aimg Валерій Ульяненко
Антидронові сітки не врятували: супутник показав наслідки удару по НПЗ в Адлері Фото: внаслідок удару українських дронів на заводі спалахнула пожежа (скріншот відео)
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Українські дрони в ніч на 4 вересня уразили нафтобазу "Роснефть-Кубаннефтепродукт" в Адлері. Антидронові сітки, якими вона була закрита, виявились безсилими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

Оприлюднений супутниковий знімок підтверджує, що внаслідок атаки та подальшої пожежі повністю згоріли від 5 до 6 резервуарів із паливом із 10 наявних на території об'єкта.

На момент удару окупанти намагалися убезпечити резервуари від повітряних атак.

Зокрема, всі ємності були закриті спеціальними антидроновими сітками, однак вони виявилися неефективними.

Антидронові сітки не врятували: супутник показав наслідки удару по НПЗ в АдлеріФото: українські дрони уразили НПЗ в Адлері ("Радіо Свобода")

Антидронові сітки не врятували: супутник показав наслідки удару по НПЗ в АдлеріФото: українські дрони уразили НПЗ в Адлері ("Радіо Свобода")

Нагадаємо, в ніч на сьогодні українські дрони атакували російські об'єкти нафтової та хімічної промисловості. Пожежі зафіксували в Сочі та Башкортостані, причому одна з них сталася більш ніж за 1000 кілометрів від українського кордону.

Зазначимо, сьогодні СОУ підтвердили зупинку роботи двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії. Зокрема, НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово та комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга".

РБК-Україна також повідомляло, що виробництво бензину в Росії наприкінці серпня впало приблизно до 70% від рівня внутрішнього споживання. Це сталося після серії ударів українських дронів по російських НПЗ.

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