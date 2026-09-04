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Антидроновые сетки не спасли: спутник показал последствия удара по НПЗ в Адлере

20:53 04.09.2026 Пт
2 мин
В результате удара украинских дронов полностью сгорела половина резервуаров с топливом
aimg Валерий Ульяненко
Антидроновые сетки не спасли: спутник показал последствия удара по НПЗ в Адлере Фото: в результате удара украинских дронов на заводе вспыхнул пожар (скриншот видео)
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Украинские дроны в ночь на 4 сентября поразили нефтебазу "Роснефть-Кубаннефтепродукт" в Адлере. Антидроновые сетки, которыми она была закрыта, оказались бессильными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".

Обнародованный спутниковый снимок подтверждает, что в результате атаки и последующего пожара полностью сгорели от 5 до 6 резервуаров с топливом из 10 имеющихся на территории объекта.

На момент удара оккупанты пытались обезопасить резервуары от воздушных атак.

В частности, все емкости были закрыты специальными антидроновыми сетками, однако они оказались неэффективными.

Антидроновые сетки не спасли: спутник показал последствия удара по НПЗ в АдлереФото: украинские дроны поразили НПЗ в Адлере ("Радио Свобода")

Антидроновые сетки не спасли: спутник показал последствия удара по НПЗ в АдлереФото: украинские дроны поразили НПЗ в Адлере ("Радио Свобода")

Напомним, в ночь на сегодня украинские дроны атаковали российские объекты нефтяной и химической промышленности. Пожары зафиксировали в Сочи и Башкортостане, причем один из них произошел более чем в 1000 километрах от украинской границы.

Напомним, сегодня СОУ подтвердили остановку работы двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. В частности, НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово и комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга".

РБК-Украина также сообщало, что производство бензина в России в конце августа упало примерно до 70% от уровня внутреннего потребления. Это произошло после серии ударов украинских дронов по российским НПЗ.

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