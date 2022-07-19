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Антибиотики в Украине будут продавать по рецепту, но есть исключения: подробности

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Вторник 19 июля 2022 17:36
Антибиотики в Украине будут продавать по рецепту, но есть исключения: подробности Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Аптеки в Украине будут отпускать антибиотики по рецепту с августа. Исключение составляют медицинские учреждения на оккупированных территориях и в районах проведения боевых действий.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что нововведение будут внедрять постепенно в рамках переходного периода в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Если учреждение здравоохранения, к которому обращается пациент не подключено к ЕСОЗ, врач по-прежнему должен выписать бумажный рецепт.

"Фармацевт сможет отпустить антибиотик в аптеке в три способа: по электронному рецепту, по бумажному рецепту и информационной справке, которая на переходном периоде будет приравнена к официальному документу", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что реализация этого решения является одним из шагов в противодействии глобальной проблеме резистентности к антибиотикам, а также позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине.

Исключение будет действовать только для тех аптек, что находятся в районе проведения военных (боевых) действий или которые находятся во временной оккупации. Такие аптеки временно на период действия военного положения смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарственные средства без рецепта врача.

Также предусматривается норма, позволяющая военным администрациям, подразделениям ВСУ, волонтерским и благотворительным организациям закупать рецептурные лекарства для нужд военного времени без рецепта.

Напомним, с августа в Украине начнут выписывать электронные рецепты на антибиотики.

Кроме того, медикам запретят выписывать пациентам рецептурные препараты без рецепта.

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Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
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