ua ru
Пн, 18 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рецепт обязателен. Рада подготовила нововведения для медиков

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 18:35
Рецепт обязателен. Рада подготовила нововведения для медиков Фото: медикам запретят выписывать пациентам рецептурные препараты без рецепта (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Медицинским работникам запретят назначать пациентам лекарственные средства, которые должны отпускаться из аптечных учреждений по рецепту, без оформления соответствующего рецепта. Верховная рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную раду в Telegram.

Целью законопроекта депутаты называют улучшение состояния здоровья людей из-за сокращения случаев безответственного самолечения.

Напомним, с августа в Украине начнут выписывать электронные рецепты на антибиотики.

Кроме того, в Минздраве рассказывали, как война повлияла на наличие лекарств в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
медицинская помощь Верховная рада
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит
Милан Лелич, Владислав Красинский За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит