Рецепт обязателен. Рада подготовила нововведения для медиков

Медицинским работникам запретят назначать пациентам лекарственные средства, которые должны отпускаться из аптечных учреждений по рецепту, без оформления соответствующего рецепта. Верховная рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную раду в Telegram.