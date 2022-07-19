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Антибіотики в Україні продаватимуть за рецептом, але є виключення: подробиці

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Вівторок 19 липня 2022 17:36
Антибіотики в Україні продаватимуть за рецептом, але є виключення: подробиці Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Аптеки в Україні відпускатимуть антибіотики за рецептом з серпня. Виключення становлять медичні заклади на окупованих територіях та у районах проведення бойових дій.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі МОЗ.

Зазначається, що нововведення буде впроваджуватися поступово в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють із електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Якщо заклад охорони здоровʼя, до якого звертається пацієнт, не підключений до ЕСОЗ, лікар як і раніше має виписати паперовий рецепт.

"Фармацевт зможе відпустити антибіотик в аптеці у три способи: за електронним рецептом, за паперовим рецептом та інформаційною довідкою, яка на перехідному періоді буде прирівняна до офіційного документа", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що реалізація цього рішення є одним із кроків у протидії глобальній проблемі резистентності до антибіотиків, а також дозволить відстежувати дані про призначення та обʼєми використання антибіотиків в Україні.

Виключення буде діяти тільки для тих аптек, що знаходяться в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації. Такі аптеки тимчасово на час дії воєнного стану зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря.

Також передбачається норма, що дозволяє військовим адміністраціям, підрозділам ЗСУ, волонтерським та благодійним організаціям закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу без рецепта.

Нагадаємо, з серпня в Україні почнуть виписувати електронні рецепти на антибіотики.

Окрім того, медикам заборонять виписувати пацієнтам рецептурні препарати без рецепту.

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Віктор Ляшко Мінстерство охорони здоров'я України
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