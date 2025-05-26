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Антиамериканських настроїв в Україні не варто очікувати, - соціолог

Україна, Понеділок 26 травня 2025 11:30
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Антиамериканських настроїв в Україні не варто очікувати, - соціолог Фото: Антиамериканські настої в Україні малоймовірні (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Ставлення українців до США буде поступово погіршуватися через зменшення допомоги. Але умов для антиамериканських настроїв немає.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Як зазначив соціолог, ставлення українців до конкретних країн в умовах війни дуже залежить від допомоги, яку надають нам ці країни.

"Це логічно. Наприклад, Німеччина і Франція сприймалися значно стриманіше через їхню позицію, неготовність, в'ялість, недостатнє відстоювання українських інтересів тощо. Хоча матеріально ці країни допомогали нам більше тих, до кого ставлення значно краще", - сказав він.

За його словами, прем'єр Угорщини Віктор Орбан - найкращий приклад серед європейських країн. А Угорщина почала сприйматися майже ворожою, вона перша перед лінією вже відверто ворожих країн, якими ми сприймаємо Росію та Білорусь.

Відсутність підстав для антиамериканізму

"Я думаю, що антиамериканських настроїв в Україні навряд чи зараз можна очікувати. Бодай тому, що ці три повних роки війни Сполучені Штати Америки як держава надзвичайно багато нам допомогли і допомогли вистояти", - сказав Антипович.

На його думку, вже далі цифри підтримки можуть ставати меншими ."Але це ж не означає, що ми почнемо до них погано ставитись, тому що вони зменшили свою допомогу. Ми на себе маємо сподіватися. І це розуміння є", - додав соціолог.

Як зазначив Антипович, щоб мати антиамериканські настрої, треба мати американців в Україні, американські компанії, американські впливи, американський уряд, американські території, американських громадян.

"Навіть можуть бути якісь антипольські настрої в прикордонних зонах, або на переходах, коли ми маємо з поляками певні утруднення, коли була фермерська криза на кордоні з Польщею, коли блокували кордон тощо", - додав він.

Нагадаємо, за даними Центру Разумкова, у 2025 році ставлення українців до США значно погіршилося. Минулого року до цієї країни позитивно ставилися 84,0%, негативно - 10,4% (баланс - 73,6%). Зараз позитивно ставляться 63,1%, негативно - 26,7%, баланс - 36,4%.

Восени минулого року багато українців розраховували на рішучі кроки Дональда Трампа для встановлення справедливого миру. Однак він не виправдав сподівань, і його рейтинг в Україні впав нижче 10%.

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