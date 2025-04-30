Не виправдав сподівань: рейтинг Трампа серед українців впав нижче 10%

Восени минулого року багато українців розраховували на рішучі кроки Дональда Трампа для встановлення справедливого миру. Сподівання виявися марними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування на замовлення центру " Нова Європа ".

Як зазначається в повідомленні, у листопаді 2024 року майже половина (44,6%) українців висловили свою довіру до нового американського лідера. Не довіряли Трампу 47,2%.

На тлі інших європейських країн українська оцінка була справді високою. У Франції Трампу довіряло 16%, у Британії 30%, найприхильнішою виглядала лише Угорщина з довірою в 37%.

Опитування на 100 днів президентства Трампа виявило повну втрату довіри українців. У середині квітня йому довіряли 7,4% респондентів, не довіряли - 89 % опитаних.

Дослідження було проведено компанією Info Sapiens на замовлення центру "Нова Європа" у період із 10 квітня по 24 квітня 2025 року. Вибірка дослідження складає 1000 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.