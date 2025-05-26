Антиамериканских настроений в Украине не стоит ожидать, - социолог

Отношение украинцев к США будет постепенно ухудшаться из-за уменьшения помощи. Но условий для антиамериканских настроений нет.

Как отметил социолог, отношение украинцев к конкретным странам в условиях войны очень зависит от помощи, которую оказывают нам эти страны.

"Это логично. Например, Германия и Франция воспринимались значительно сдержаннее из-за их позиции, неготовности, вялости, недостаточного отстаивания украинских интересов и тому подобное. Хотя материально эти страны помогали нам больше тех, к кому отношение значительно лучше", - сказал он.

По его словам, премьер Венгрии Виктор Орбан - лучший пример среди европейских стран. А Венгрия начала восприниматься почти враждебной, она первая перед линией уже откровенно враждебных стран, которыми мы воспринимаем Россию и Беларусь.

Отсутствие оснований для антиамериканизма

"Я думаю, что антиамериканских настроений в Украине вряд ли сейчас можно ожидать. Хотя бы потому, что эти три полных года войны Соединенные Штаты Америки как государство очень много нам помогли и помогли выстоять", - сказал Антипович.

По его мнению, уже дальше цифры поддержки могут становиться меньше. "Но это же не значит, что мы начнем к ним плохо относиться, потому что они уменьшили свою помощь. Мы на себя должны надеяться. И это понимание есть", - добавил социолог.

Как отметил Антипович, чтобы иметь антиамериканские настроения, надо иметь американцев в Украине, американские компании, американские влияния, американское правительство, американские территории, американских граждан.

"Даже могут быть какие-то антипольские настроения в приграничных зонах, или на переходах, когда мы имеем с поляками определенные затруднения, когда был фермерский кризис на границе с Польшей, когда блокировали границу и т.д.", - добавил он.