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Anonymous взломали базу российского "Газрегиона" и слили 222 ГБ данных

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 04:19
Anonymous взломали базу российского "Газрегиона" и слили 222 ГБ данных Фото: хакеры взломали базу данных российской компании "Газрегион" (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Группа хакеров Anonymous заявила о взломе базы российской компании "Газрегион", которая занимается строительством газопроводов и сотрудничает с "Газпромом".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Anonymous в Twitter.

Хакеры получили доступ к личным данным компании объемом 222 гигабайта (электронные письма, файлы и ключи расшифровки), после чего опубликовали их в интернете и указали ссылку, где можно скачать: https://ddosecrets.com/wiki/Gazregion.

"Коллектив Anonymous слил 222 ГБ электронных писем и файлов от "Газрегиона", строительной компании, специализирующейся на газопроводах и объектах", - говорится в сообщении.

В число клиентов "Газрегиона" входит "Газпром", и у него есть тысячи километров трубопроводов в рамках программы РФ по транспортировке газа в различные регионы.

Также компания участвовала в строительстве линейной части магистрального газопровода Якутия - Хабаровск - Владивосток под названием "Сила Сибири".

Ранее сообщалось, что перед этим Anonymous выложили в сеть базу Центробанка России и записали обращение к Владимиру Путину. Кроме того, недавно хакеры слили данные 120 тысяч российских солдат, воюющих против Украины.

Также мы писали, что ранее Anonymous взломали сайт Росатома.

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