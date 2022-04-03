Anonymous слили данные 120 тысяч российских солдат, воюющих против Украины
Международная группа хакеров Anonymous слили персональные данные 120 тысяч российских военных. Все они участвуют в военные агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Anonymous в Twitter.
"Все солдаты, которые принимают участие во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом", - отметили хакеры в сообщении.
Стоит отметить, что хакеры Anonymous неоднократно взламывали сайты российских стратегических объектов, министерств и СМИ.
Так, недавно группа хакеров Anonymous взломали сайт российской Федеральной службы безопасности.
Кроме того, телефоны сотрудников Кремля попали в сеть благодаря Anonymous.
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 39 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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