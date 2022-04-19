Anonymous зламали базу російського "Газрегіону" і злили 222 ГБ даних

Група хакерів Anonymous заявила про злом бази російської компанії "Газрегіон", яка займається будівництвом газопроводів і співпрацює з "Газпромом".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікація Anonymous в Twitter.

Хакери отримали доступ до особистих даних компанії обсягом 222 гігабайти (електронні листи, файли і ключі розшифровки), після чого опублікували їх в інтернеті та вказали посилання, де можна завантажити: https://ddosecrets.com/wiki/Gazregion.

"Колектив Anonymous злив 222 ГБ електронних листів і файлів від "Газрегіону", будівельної компанії, що спеціалізується на газопроводах і об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До числа клієнтів "Газрегіону" входить "Газпром", і у нього є тисячі кілометрів трубопроводів в рамках програми РФ з транспортування газу в різні регіони.

Також компанія брала участь у будівництві лінійної частини магістрального газопроводу Якутія - Хабаровськ - Владивосток під назвою "Сила Сибіру".