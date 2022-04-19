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Anonymous зламали базу російського "Газрегіону" і злили 222 ГБ даних

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Вівторок 19 квітня 2022 04:19
Anonymous зламали базу російського "Газрегіону" і злили 222 ГБ даних Фото: хакери зламали базу даних російської компанії" Газрегіон " (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Група хакерів Anonymous заявила про злом бази російської компанії "Газрегіон", яка займається будівництвом газопроводів і співпрацює з "Газпромом".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікація Anonymous в Twitter.

Хакери отримали доступ до особистих даних компанії обсягом 222 гігабайти (електронні листи, файли і ключі розшифровки), після чого опублікували їх в інтернеті та вказали посилання, де можна завантажити: https://ddosecrets.com/wiki/Gazregion.

"Колектив Anonymous злив 222 ГБ електронних листів і файлів від "Газрегіону", будівельної компанії, що спеціалізується на газопроводах і об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До числа клієнтів "Газрегіону" входить "Газпром", і у нього є тисячі кілометрів трубопроводів в рамках програми РФ з транспортування газу в різні регіони.

Також компанія брала участь у будівництві лінійної частини магістрального газопроводу Якутія - Хабаровськ - Владивосток під назвою "Сила Сибіру".

Раніше повідомлялося, що перед цим Anonymous виклали в мережу базу Центробанку Росії та записали звернення до Володимира Путіна. Крім того, нещодавно хакери злили дані 120 тисяч російських солдатів, які воюють проти України.

Також ми писали, що раніше Anonymous зламали сайт Росатому.

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Газпром Anonymous
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