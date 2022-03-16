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Anonymous взломали сайт Росатома

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Среда 16 марта 2022 04:10
Anonymous взломали сайт Росатома Фото: хакеры Anonymous взломали сайт Росатом Росатом (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Anonymous взломали сайт российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Хакеры получили доступ к гигабайтам данных, которые они сливают общественности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Anonymous в Twitter.

"Anonymous взломали сайт Росатома и начинают сливать гигабайты данных", - говорится в сообщении хакеров.

Напомним, 4 марта российские оккупанты захватили контроль над Запорожской АЭС, при этом одно здание комплекса загорелось после обстрела, что вызвало глобальную обеспокоенность потенциальной ядерной катастрофой.

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что Россия планирует взять под полный контроль АЭС под управлением Росатома.

Хотя Россия отвергла это обвинение, официальные представители Росатома, прибыли в Запорожье и заявили, что Запорожская АЭС теперь является частью их компании.

Мы также писали о том, что Захваченные сотрудники ЧАЭС из-за усталости не могут вести техническое обслуживание станции.

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Anonymous Росатом
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